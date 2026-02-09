Илон Маск анонсировал создание города на Луне к 2035 году

Маск сообщил, что SpaceX уже сместила акцент на проект саморазвивающегося города на Луне и рассчитывает реализовать его менее чем за десять лет. Он добавил, что к строительству города на Марсе компания намерена приступить через пять-семь лет.
Предприниматель пояснил, что полеты к Марсу возможны только в определенные периоды — примерно раз в 26 месяцев, а перелет занимает около шести месяцев. При этом, отметил он, запуски к Луне можно осуществлять каждые десять дней, а дорога займет всего два дня, что ускоряет реализацию лунного проекта.
По оценке Маска, создание полноценного города на Марсе потребует более 20 лет. Он напомнил, что SpaceX была основана в 2002 году и специализируется на разработке и производстве космической техники.
Ранее предприниматель заявил, что компания SpaceX изначально создавалась с расчетом на поиск внеземных цивилизаций. По его словам, развитие космических технологий он рассматривает как шаг к расширению присутствия человечества за пределами Земли. Он также добавил, что в будущем люди смогут свободно путешествовать в космосе, посещать Луну, другие планеты и со временем выходить за пределы Солнечной системы.