НЦЗПД пояснил, может ли ресторан собирать и хранить копии паспортов белорусов для предоставления скидок

НЦЗПД сказал, может ли ресторан собирать копии паспортов белорусов для скидок. Подробности озвучили в Национальном центре защиты персональных данных.
В центре пояснили, что была получена жалоба на ресторан, в котором клиенты для того, чтобы воспользоваться скидкой на день рождения, должны были предоставить копию одного из документов: паспорта, водительского удостоверения, военного билета или же свидетельства о рождении ребенка.
В НЗЦПД уточнили, что требование, а также хранение указанных копий для возможности осуществления как заказов, так и получения скидок, влекут за собой обработку персональных данных с нарушением пунктов 3 и 5 статьи 4 Закона о персональных данных.
«Такая необходимость не предусмотрена законодательством, то есть для их обработки отсутствует правовое основание», — обратили внимание в центре.
И добавили, что содержащаяся в документах информация (адрес регистрации, идентификационный номер, данные про место рождения и так далее) для названных целей являются избыточными. В НЦЗПД отметили, что для подтверждения для рождения клиента достаточно визуальной проверки документа.
«Центр вынес требование ресторану об исключении незаконной обработки ПД клиентов и уничтожении ранее собранных копий документов», — говорится в сообщении.
Ранее НЦЗПД сказал, можно ли снять уличный конфликт на видео и выложить в соцсети.
Кстати, ЖКХ подсчитало, сколько сэкономят минчане из-за переноса повышения тарифов ЖКУ.
Тем временем эпидемиолог сказала, что будет с пассажиром в аэропорту, если на тепловизоре он «светится» красным цветом.