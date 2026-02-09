НЦЗПД пояснил, может ли ресторан собирать и хранить копии паспортов белорусов для предоставления скидок

В центре пояснили, что была получена жалоба на ресторан, в котором клиенты для того, чтобы воспользоваться скидкой на день рождения, должны были предоставить копию одного из документов: паспорта, водительского удостоверения, военного билета или же свидетельства о рождении ребенка.