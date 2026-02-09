«СимфоНочь» во Владивостоке: классика в цифровом измерении

В Приморской филармонии прошло уникальное событие — «СимфоНочь», стёршее границы между классической музыкой, современным искусством и цифровыми технологиями. Это был не просто концерт, а многослойное путешествие, которое подчиняется общей идее синтеза.
Вечер начался в холле, где гостей встречала выставка картин из коллекции центра современного искусства «Артэтаж». Как отметила менеджер ЦСИ «Заря» Рада Смолянская, это была «открывающая зона», создававшая визуальный настрой.
На втором этаже развернулся перформативный аудиовизуальный эксперимент. В нём сошлись театральная мастерская «ТеатрПлюсОдин», гитарист-перформер Антон Аношкин и цифровые художники Алина Мазур и Дмитрий Мельник — выпускники уникальной для Дальнего Востока магистратуры ДВФУ по диджитал-арту.
«Это пластическое действие, построенное на взаимодействии музыки, видео и движения», — охарактеризовала происходящее Рада Смолянская. Перформанс стал живой иллюстрацией философии всего вечера: поиска нового языка на стыке дисциплин.
Кульминацией стала программа Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением Сергея Шебалина в большом зале. Однако и здесь классика прозвучала по-новому. В афише — Бах, Бетховен, Вагнер, Прокофьев, но их произведения были подобраны и представлены как часть единого высказывания о синтезе.
«Мы сконцентрированы вокруг понятия синтез, — объяснил перед концертом главный дирижёр Сергей Шебалин. — Насколько современные технологии заявляют себя как цифровое искусство, на что это способно».
Он подчеркнул, что большая музыка всегда допускает многоликость прочтения. Например, Бах зазвучал в аранжировке дирижёра XX века Леопольда Стоковского, что стало своеобразным мостом между эпохами.
Особую атмосферу создавало и вечернее время.
«Ночь — это особое пространство, когда человек остается один на один. Это время тишины, — поделился Шебалин. — Мы постараемся выключить весь свет, чтобы человек побыл сам собой и с музыкой».
Так и произошло: в финале, под сосредоточенные звуки, зал погрузился в сумрак и глубокое личное переживание.
Для организаторов, таких как ЦСИ «Заря», подобные междисциплинарные проекты — уже рутина, но для филармонии это смелый эксперимент. «Здесь произошла интервенция современного искусства в максимально классическое пространство», — отметила Рада Смолянская.