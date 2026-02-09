В Краснодаре 53 улицы частично останутся без света 9 февраля. Об этом сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.
Отключения запланированы с 9:00 до 17:00. Без электроэнергии останутся улицы Старокубанская, Профессора Рудакова, Северная, Воронежская, Калинина, Октябрьская, Уральская, Ялтинская, Брюсова, Кошевого, Воровского, Буденного, Матросова, Трудовой славы, Ореховая, Земляничная, Народная, Садовая, Цветочная, Карла Маркса, Кропоткина, Тургенева, Головатого, Индустриальный, пр.
Свет частично отключат по улицам Береговой, Новосибирской, Селезнева, Амурской, Целиноградской, Ейское шоссе, Березовой, Декоративной, Зеленой, Ростовское шоссе, Коломийцева скульптора, Гусника, Рассветной, Российской, Тенистой, Архитекторов, Грушовой, Депутатской, Апрельской, Спокойной, Каменной, Володарского, Карасунской, Красной, Одесской.
Временно будут обесточены улицы Длинная, Красноармейская, Ипподромная и Ипподромный пр.