Гладков: В Белгороде восстановили подачу тепла

В Белгороде восстановили подачу теплоснабжения. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, 61 жилой дом остается без отопления. При этом специалисты продолжают восстановительные работы.
Гладков добавил, что три детских сада, две школы и гимназия не будут работать 9 февраля. Однако в остальных учебных учреждениях температура «выше, чем в некоторых квартирах и домах».
— Пункты обогрева, которые работали ночью и которые начинают работать с 8 часов утра, я вчера их называл, будут работать до конца дня. Дальше уже будем принимать решения, — написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
7 февраля после мощного взрыва в Белгородской области электроэнергия пропала на Харгоре, в Крейде, центре Белгорода и части округа.
3 февраля украинские войска также нанесли ракетный удар по территории Белгорода и области, в результате которого инфраструктурный объект оказался серьезно поврежден.
В Смоленске продолжаются восстановительные работы после крупной аварии на теплосетях «РИР Энерго» — «Смоленская генерация». По состоянию на 6 февраля, 179 жилых домов в городе оставались без отопления.