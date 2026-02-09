Мошенники крадут пароли у самозанятых через подложные видеосервисы

По данным ведомства, злоумышленники выходят на связь с самозанятыми через мессенджеры, представляясь знакомыми или потенциальными клиентами и предлагая обсудить заказ. Во время онлайн-встречи мошенник заявляет о проблемах со стандартным сервисом видеосвязи и предлагает перейти на «альтернативную, более надёжную» платформу по специальной ссылке.