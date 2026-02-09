Мошенники крадут пароли у самозанятых через подложные видеосервисы

Мошенники используют новую фишинговую схему для кражи паролей у самозанятых, маскируя вредоносные сайты под популярные сервисы видеосвязи, сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями по Петербургу и области.
По данным ведомства, злоумышленники выходят на связь с самозанятыми через мессенджеры, представляясь знакомыми или потенциальными клиентами и предлагая обсудить заказ. Во время онлайн-встречи мошенник заявляет о проблемах со стандартным сервисом видеосвязи и предлагает перейти на «альтернативную, более надёжную» платформу по специальной ссылке.
Указанная ссылка ведёт на фишинговый сайт, который внешне копирует интерфейс популярного сервиса для видеоконференций. При попытке входа пользователи вводят логин и пароль, которые сразу перехватываются злоумышленниками. В отдельных случаях мошенники просят использовать резервную учётную запись, чтобы получить дополнительные данные.
В МВД рекомендуют использовать уникальные пароли для каждого сервиса, подключать двухфакторную аутентификацию и при подозрении на компрометацию аккаунта немедленно менять пароли, завершать активные сессии и проверять доступы к важным сервисам.
Ранее сообщалось, что мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы, и требуют предоставить данные якобы для подачи декларации 3-НДФЛ. В полиции напомнили, что налоговые органы не запрашивают персональные данные и не предлагают переходить по сторонним ссылкам.