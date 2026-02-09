«Нужно себя беречь»: жених Медведевой отказался от участия в «Ледниковом периоде»

— Было предложение. Я помню, когда у нас было интервью с (тренером) Татьяной Навкой, она мне предложила участие в качестве героя программы, участника. Но я не смог, потому что все равно травмоопасно: я не имею никакого, к сожалению, опыта ни с коньками, ни с какими-либо другими зимними видами спорта. В моей профессии нужно себя беречь. Поэтому, к сожалению, мне пришлось отказаться по определенным обстоятельствам, причинам и так далее, — сказал он в интервью YouTube-канала «Фигурка».