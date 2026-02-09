«Нужно себя беречь»: жених Медведевой отказался от участия в «Ледниковом периоде»

Хореограф Ильдар Гайнутдинов, жених фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, что отказался участвовать в шоу «Ледниковый период» в качестве конкурсанта, несмотря на полученное предложение. По его словам, решение связано с высоким риском травм и отсутствием опыта катания на коньках, что несовместимо с его профессиональной деятельностью.
— Было предложение. Я помню, когда у нас было интервью с (тренером) Татьяной Навкой, она мне предложила участие в качестве героя программы, участника. Но я не смог, потому что все равно травмоопасно: я не имею никакого, к сожалению, опыта ни с коньками, ни с какими-либо другими зимними видами спорта. В моей профессии нужно себя беречь. Поэтому, к сожалению, мне пришлось отказаться по определенным обстоятельствам, причинам и так далее, — сказал он в интервью YouTube-канала «Фигурка».
В итоге он стал хореографом «Ледникового периода», а также вошел в состав жюри шоу. Артист отметил, что ему близка роль наставника, и он с интересом оценивает режиссуру, эмоции и техническую сторону номеров. Он добавил, что уже имел подобный опыт на других телевизионных проектах.
Также хореограф поделился, что ему комфортно работать с фигуристом Ильей Авербухом и он хотел бы в будущем поставить на льду полноценный номер с балетными элементами.
11 ноября 2025 года Медведева опубликовала в соцсетях видеоролик, на котором Гайнутдинов делает ей предложение.
Об отношениях Медведевой и Гайнутдинова стало известно летом — тогда спортсменка опубликовала архивную фотосессию со своим партнером. Они вместе участвовали в шоу «Звездные танцы», а в описании к публикации спортсменка написала «Сквозь танец в жизнь».