Топ-5 главных новостей в Молдове 9 февраля 2026: После ледового апокалипсиса Молдову ждёт испытание морозами до минус 20; в селе на юге Молдовы осталось только три жителя; масштабы обмана в Молдове при бешеном росте цен

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 9 февраля 2026:
1. Такого сурового февраля не было давно: После ледового апокалипсиса Молдову ждёт испытание морозами до минус 20, — синоптики рассказывают, когда потеплеет.
2. В селе на юге Молдовы осталось только три жителя: Люди бегут от высоких цен и тарифов, запретов, закрытия школ и плохих дорог.
3. Зарплаты в Молдове у рядовых жителей должны были вырасти в 3 раза, а не на 6−12 процентов, которые «подарила» власть: Экономисты подсчитали масштабы обмана при бешеном росте цен на коммуналку и продукты.
4. Он едва успел издать книгу о своем дяде — легендарном Будулае, раскрыв его тайны: На 74-м году жизни скончался известный молдавский фотожурналист Валерий Волонтир.
5. Президент для внешней аудитории: Почему Санду оперативно реагирует на события в Японии, Иране, Грузии и даже в Австралии, где угодно — только не в Молдове.
