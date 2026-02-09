В Таганроге 9 февраля ввели свободное посещение школ и детсадов из-за гололеда

Из-за резкого ухудшения погоды в Таганроге в понедельник, 9 февраля, действует режим свободного посещения образовательных учреждений. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram канале.
— По прогнозам синоптиков, после оттепели и дождя ожидается резкое понижение температуры. Это приведет к образованию сильного гололеда, что создает опасность для передвижения, — уточнила Светлана Анатольевна.
В связи с неблагоприятными условиями родители могут самостоятельно решить, отправлять ли ребенка в школу или детский сад.
— Дошкольные, общеобразовательные и дополнительные учебные заведения продолжают работать в обычном режиме. Педагоги остаются на своих местах. Учебные материалы и домашние задания будут доступны в электронном журнале и мессенджере МАХ.
По решению родителей ребенок может отсутствовать на занятиях до трех рабочих дней без предоставления документов.
