В Таганроге 9 февраля ввели свободное посещение школ и детсадов из-за гололеда

Из-за погоды в Таганроге отменили обязательное посещение школ и садов.

Источник: Комсомольская правда

Из-за резкого ухудшения погоды в Таганроге в понедельник, 9 февраля, действует режим свободного посещения образовательных учреждений. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram канале.

— По прогнозам синоптиков, после оттепели и дождя ожидается резкое понижение температуры. Это приведет к образованию сильного гололеда, что создает опасность для передвижения, — уточнила Светлана Анатольевна.

В связи с неблагоприятными условиями родители могут самостоятельно решить, отправлять ли ребенка в школу или детский сад.

— Дошкольные, общеобразовательные и дополнительные учебные заведения продолжают работать в обычном режиме. Педагоги остаются на своих местах. Учебные материалы и домашние задания будут доступны в электронном журнале и мессенджере МАХ.

По решению родителей ребенок может отсутствовать на занятиях до трех рабочих дней без предоставления документов.

