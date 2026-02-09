Красноярцу может грозить срок за оскорбительные надписи на электричке (видео)

По части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на железнодорожном транспорте и по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) фигуранта могут наказать штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей; либо обязательными, исправительными или принудительными работами; либо лишением свободы на срок до 5 лет.