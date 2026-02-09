Ричмонд
Красноярцу может грозить срок за оскорбительные надписи на электричке (видео)

В отношении 27-летнего жителя Красноярска, причастного к нанесению граффити и оскорбительных надписей на вагоны электропоезда, возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Источник: Аргументы и факты

Преступление было совершено на территории станции Чернореченская. Задержали злоумышленника транспортные полицейские.

Психолого-лингвистическое исследование установило, что «надписи выполняют функцию вербального унижения и дискредитации определенной социальной группы, а доступность для восприятия людьми придает высказыванию характер открытого, демонстративного обращения».

По части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на железнодорожном транспорте и по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) фигуранта могут наказать штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей; либо обязательными, исправительными или принудительными работами; либо лишением свободы на срок до 5 лет.