«Сиэтл Сихокс» во второй раз взял Супербоул, Трамп раскритиковал шоу в перерыве

«Сиэтл Сихокс» одержал победу в финале Национальной футбольной лиги (НФЛ) — Супербоуле. В решающем матче, прошедшем на стадионе «Левис Стэдиум» в Калифорнии, команда со счётом 29:13 переиграла «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Это второй чемпионский титул в истории «Сиэтла», предыдущий был завоёван в 2014 году. «Пэтриотс», являющиеся рекордсменами НФЛ по количеству побед в Супербоуле (6 титулов), уступили в своём одиннадцатом финале.

Соперники встречались друг с другом в решающем матче сезона в 2015 году и тогда победу со счётом 28:24 одержал «Нью-Ингленд».

Хедлайнером шоу в перерыве матча в этом году был пуэрториканский рэпер Bad Bunny. Выступление сильно не понравилось Дональду Трампу, который назвал его «абсолютно ужасным». Также в паузе выступили Рикки Мартин и Леди Гага.

Выступление рэпера Bad Bunny на Супербоуле. Видео © X / NFL.

В ходе знаменитого рекламного блока на играх Супербоула команда «Формулы-1» «Кадиллак» представила раскраску нового болида.

Реклама болида команды «Кадиллак» для «Формулы-1». Видео © X / Cadillac Formula 1 Team.

Супербоул 2027 года состоится 14 февраля в Инглвуде, штат Калифорния.

Ранее Life.ru писал, что сборная Испании в восьмой раз в своей истории стала чемпионом Европы по футзалу. В финальном матче, прошедшем в Любляне (Словения), испанцы одержали победу над командой Португалии со счётом 5:3.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

