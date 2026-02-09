В СВФУ разработают адаптированные к арктическому лету детали для вездеходов

ЯКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии намерены адаптировать к летним условиям северных территорий детали для вездеходов, работающих в Арктической зоне. Об этом сообщил ТАСС ректор СВФУ Анатолий Николаев.
Ранее между вузом и компанией «Завод вездеходов амфибий», которая занимает 10% российского рынка вездеходной техники, подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Завод использует пыльники, разработанные в лаборатории «Технологии полимерных нанокомпозитов» Арктического инновационного центра СВФУ. В 2025 году вездеходы, оснащенные якутскими деталями, на Чукотке на учениях «Безопасная Арктика» выдержали путь без единой поломки.
«Одно из направлений, развиваемых университетом на протяжении последних 20−30 лет, являются разработка и производство нанокомпозитных и резиновых изделий. Продукция университета интегрирована в производственный цикл компании “Завод вездеходов амфибий”. То есть комплектующие, произведенные на базе университета, устанавливаются на серийные образцы вездеходов предприятия, — сказал Николаев. — Перед научным коллективом поставлена задача обеспечить не только морозостойкость изделий, но и их устойчивость к специфическим летним условиям северных территорий».
По его словам, сотрудники лаборатории уже начали работу в этом направлении. «Следует учитывать, что в северных районах Якутии летний период характеризуется умеренными температурами на уровне плюс 15−20 градусов. При этом в условиях полярного дня солнце не опускается за горизонт в летний период. И эта особенность климата требует обязательного учета интенсивного воздействия солнечных лучей, несмотря на относительно невысокие температурные показатели», — сказал ректор. В ноябре 2025 года он сообщал, что детали выдержали в лабораторных условиях до минус 80 градусов.
«Завод вездеходов амфибий» («Звезда») — предприятие по производству колесных вездеходов нового поколения под брендом «Звезда», предназначенных для эксплуатации при температурах от минус 60 до плюс 40 градусов.