В СВФУ разработают адаптированные к арктическому лету детали для вездеходов

По его словам, сотрудники лаборатории уже начали работу в этом направлении. «Следует учитывать, что в северных районах Якутии летний период характеризуется умеренными температурами на уровне плюс 15−20 градусов. При этом в условиях полярного дня солнце не опускается за горизонт в летний период. И эта особенность климата требует обязательного учета интенсивного воздействия солнечных лучей, несмотря на относительно невысокие температурные показатели», — сказал ректор. В ноябре 2025 года он сообщал, что детали выдержали в лабораторных условиях до минус 80 градусов.