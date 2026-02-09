«Не скажу никому!»: Омичи проявляют осторожность в защите своих интернет-страниц

Чуть больше половины омичей — 57% — создают уникальные пароли для каждого аккаунта, еще 43% респондентов используют разные пароли только для важных сервисов, таких как банки, онлайн-платформы и социальные сети. В среднем жители региона используют около четырех различных паролей. Для повышения безопасности 72% омских пользователей подключают двухфакторную аутентификацию. Также в ходе опроса омичей выяснилось, что большинство большинство из них — 75% — предпочитают никогда не передавать свои пароли другим лицам, чтобы избежать утечки персональных данных. Это решение обусловлено осознанием рисков, связанных с передачей доступа к аккаунтам. Что касается обновления паролей, 14% жителей региона делают это раз в несколько лет, 19% — ежегодно, 11% — раз в полгода, 6% — раз в три месяца. Почти 22% меняют пароли только после утечки данных или взлома.