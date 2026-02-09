Красноярские общественники собирают голоса за полный запрет реагентов на дорогах

Инициатива стала реакцией на заявление мэра Сергея Верещагина о прекращении использования технической соли, что, по мнению общественников, открывает путь для более широкого применения химических средств.
В своем посте они отмечают, что реагенты портят обувь и автомобили, негативно влияют на экологию и здоровье горожан, вызывая аллергии и ухудшение самочувствия. Кроме того, активисты указывают на ускоренную коррозию машин, страдания домашних животных от ожогов лап и загрязнение окружающей среды.
Вместо химических средств в федерации автовладельцев предлагают сделать ставку на механическую уборку и использование песка или гранитной крошки.
От властей требуют увеличить парк спецтехники, повысить оперативность работ, создать логистический центр и снегоплавильные установки, а также улучшить условия труда для работников сферы благоустройства. Текущие зарплаты (от 35 до 70 тысяч рублей) назвали непривлекательными.