Красноярские общественники собирают голоса за полный запрет реагентов на дорогах

Красноярское отделение Федерации автовладельцев России (КРОДА) запустило петицию о полном отказе от противогололедных реагентов на городских дорогах.

Источник: Freepik

Инициатива стала реакцией на заявление мэра Сергея Верещагина о прекращении использования технической соли, что, по мнению общественников, открывает путь для более широкого применения химических средств.

В своем посте они отмечают, что реагенты портят обувь и автомобили, негативно влияют на экологию и здоровье горожан, вызывая аллергии и ухудшение самочувствия. Кроме того, активисты указывают на ускоренную коррозию машин, страдания домашних животных от ожогов лап и загрязнение окружающей среды.

Вместо химических средств в федерации автовладельцев предлагают сделать ставку на механическую уборку и использование песка или гранитной крошки.

От властей требуют увеличить парк спецтехники, повысить оперативность работ, создать логистический центр и снегоплавильные установки, а также улучшить условия труда для работников сферы благоустройства. Текущие зарплаты (от 35 до 70 тысяч рублей) назвали непривлекательными.