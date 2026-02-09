Ричмонд
JP: Израиль предупредил США о возможном ударе по Ирану из-за ракет

Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удары по объектам ракетной программы Ирана, если Исламская Республика пересечет «красные линии». Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники в силовых структурах.

Авторы материала отмечают, что израильская армия передала американцам о том, что она нанесет удар в одиночку, если Тегеран пересечет установленную касающуюся баллистических ракет «красную линию».

Тель-Авив предоставил Белому дому несколько планов, которые включают в себя удары по основным объектам производства ракет. В Израиле уверены, что сейчас наступил «исторический момент» для нанесения значительного ущерба иранской ракетной инфраструктуре.

Уточняется, что Израиль беспокоится из-за того, что США может нанести лишь ограниченные удары по отдельным целям в Иране, которые не устранят основную угрозу, после чего объявят об успехе и оставят Тель-Авив разбираться с последствиями, передает JP.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом перебрасывает к Ирану еще более крупные силы, чем были стянуты к Венесуэле.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что иранские войска готовы атаковать базы США, расположенные в Персидском заливе, в случае нападения на территорию страны. Он отметил, что такие действия будут считаться не нападением на соседние страны, а атакой на американские базы на территории стран, «где находятся американцы».

