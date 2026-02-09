КГК Беларуси предупредил о новом мошенничестве с городским номером телефона. Подробности сообщили в Комитете государственного контроля.
В ведомстве обратили внимание, что в последнее время кибермошенники начали использовать новую уловку для обмана белорусов. Они звонят в мессенджере Telegram и в этот момент на экране появляется городской телефонный номер дежурной части Департамента финансовых расследований и эмблема ДФР.
В Комитете госконтроля подчеркивают, что это обман и поясняют:
«Телефонный номер дежурной части ДФР введен как никнейм абонента, а звонок поступает от мошенников».
Мошенники придумали новый способ обмана белорусов. Фото: телеграм-канал КГК Беларуси.
КГК рекомендует белорусам сообщать информацию про подобные звонки в управление собственной безопасности Комитета госконтроля по телефону 8 017 327 55 88. Кроме того, можно обратиться в милицию.
Тем временем в Беларуси сотрудник банка попалась на эту схему мошенников.
Ранее МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с использованием ИИ: «Генерируют фото, видео, голос».
Кроме того, власти Минска сказали, что будут делать с любителями «погреться» в подъезде.