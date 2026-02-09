КГК Беларуси предупредил о новом мошенничестве с городским номером телефона

В ведомстве обратили внимание, что в последнее время кибермошенники начали использовать новую уловку для обмана белорусов. Они звонят в мессенджере Telegram и в этот момент на экране появляется городской телефонный номер дежурной части Департамента финансовых расследований и эмблема ДФР.