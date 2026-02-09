Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КГК Беларуси предупредил о новом мошенничестве с городским номером телефона

Мошенники придумали новый способ обмана белорусов — вот какой.

Источник: Комсомольская правда

КГК Беларуси предупредил о новом мошенничестве с городским номером телефона. Подробности сообщили в Комитете государственного контроля.

В ведомстве обратили внимание, что в последнее время кибермошенники начали использовать новую уловку для обмана белорусов. Они звонят в мессенджере Telegram и в этот момент на экране появляется городской телефонный номер дежурной части Департамента финансовых расследований и эмблема ДФР.

В Комитете госконтроля подчеркивают, что это обман и поясняют:

«Телефонный номер дежурной части ДФР введен как никнейм абонента, а звонок поступает от мошенников».

Мошенники придумали новый способ обмана белорусов. Фото: телеграм-канал КГК Беларуси.

КГК рекомендует белорусам сообщать информацию про подобные звонки в управление собственной безопасности Комитета госконтроля по телефону 8 017 327 55 88. Кроме того, можно обратиться в милицию.

Тем временем в Беларуси сотрудник банка попалась на эту схему мошенников.

Ранее МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с использованием ИИ: «Генерируют фото, видео, голос».

Кроме того, власти Минска сказали, что будут делать с любителями «погреться» в подъезде.