«Газпромнефть-СМ» наладила выпуск инновационного антифриза для китайских автомобилей

«Газпромнефть-СМ» запустила производство уникального антифриза G-Energy Antifreeze OAT 40, специально разработанного для китайских автомобилей. Он имеет увеличенный интервал замены, может применяться в различных типах двигателей, а также эффективен в условиях экстремальных морозов до минус 40 градусов.

Новый антифриз дополнил ассортимент моторных и трансмиссионных масел компании, предназначенных для китайских автомобилей нового поколения. Он подходит для легковых и грузовых автомобилей, стационарных дизельных двигателей, спецтехники и автобусов.

Одной из основных производственных площадок компании является Московский завод смазочных материалов, который находится в городе Фрязине. Всего на нем выпускается свыше 300 наименований продукции.

— Мы продолжаем расширять продуктовую линейку для легковых автомобилей, охватывая все новые направления. Наши производственные и научные мощности позволяют создавать самые современные продукты под любые запросы рынка. На сегодняшний день мы выпускаем охлаждающие жидкости для всех классов двигателей и можем закрыть потребности любого парка техники, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.