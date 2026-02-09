Росимущество продает арестованные автомобили в Башкирии от 49 тысяч рублей

Территориальное управление Росимущества по Башкортостану организует аукцион по продаже имущества, арестованного у должников. Торги пройдут 6 марта на электронной площадке «Фабрикант».
На продажу выставлены 26 лотов, в том числе легковые и грузовые автомобили, а также права требования долгов. Среди машин — модели различных марок и годов выпуска: от Ford Mondeo 2006 года с начальной ценой 48 960 рублей до нового Lexus NX300 2019 года за 2,7 миллиона рублей.
Заявки на участие принимаются до 3 марта.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.