Останки доисторической амфибии обнаружили в Белореченске

В окрестностях Белореченска обнаружили останки вымершей рептилии, сообщает пресс-служба Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН.
Специалисты выяснили, что они принадлежат роду и виду виду Mioproteus wezei — наиболее близкому родственнику современного европейского протея Proteus anguinus, ныне обитающего в подземных озерах на западе Балканского полуострова и ставшего героем преданий о драконе-ольме. Среди останков — части черепа и элементы подъязычного аппарата, их возраст составляет около трех миллионов лет.
По материалам из Белореченска палеонтологи детально описали строение черепа и даже выполнили его реконструкцию. Сравнение показало, что предок обладал более крупным и массивным черепом с широкой мордой, мощными челюстями и хорошо развитыми глазами. Число зубов было в два раза больше, также они были более крупными и имели разнообразную форму.
«Все это характеризует миопротея как крупную водную амфибию, населявшую открытые стоячие или слабопроточные водоемы», — говорится в сообщении.