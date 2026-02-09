Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Останки доисторической амфибии обнаружили в Белореченске

Палеонтологи описали строение черепа рептилии и даже выполнили его реконструкцию.

Источник: Рисунок А.В. Сизова. / Палеонтологический институт имени А. А. Борисяка РАН

В окрестностях Белореченска обнаружили останки вымершей рептилии, сообщает пресс-служба Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН.

Специалисты выяснили, что они принадлежат роду и виду виду Mioproteus wezei — наиболее близкому родственнику современного европейского протея Proteus anguinus, ныне обитающего в подземных озерах на западе Балканского полуострова и ставшего героем преданий о драконе-ольме. Среди останков — части черепа и элементы подъязычного аппарата, их возраст составляет около трех миллионов лет.

По материалам из Белореченска палеонтологи детально описали строение черепа и даже выполнили его реконструкцию. Сравнение показало, что предок обладал более крупным и массивным черепом с широкой мордой, мощными челюстями и хорошо развитыми глазами. Число зубов было в два раза больше, также они были более крупными и имели разнообразную форму.

«Все это характеризует миопротея как крупную водную амфибию, населявшую открытые стоячие или слабопроточные водоемы», — говорится в сообщении.