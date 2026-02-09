Останки доисторической амфибии обнаружили в Белореченске

По материалам из Белореченска палеонтологи детально описали строение черепа и даже выполнили его реконструкцию. Сравнение показало, что предок обладал более крупным и массивным черепом с широкой мордой, мощными челюстями и хорошо развитыми глазами. Число зубов было в два раза больше, также они были более крупными и имели разнообразную форму.