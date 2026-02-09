Ричмонд
9 февраля в Бодайбо планируют восстановить отопление более чем в 30 домах

На месте старого водопровода строят запасной, чтобы там всегда была вода.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

9 февраля 2026 года в Бодайбо планируют восстановить отопление более чем в 30 домах. Утром начались работы по запуску тепловых сетей по улице Лыткинская. Главная тепловая сеть запущена, управляющие компании начали подавать тепло в дома жителей. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, слесари и сварщики работают на улице Разведчиков.

— До конца дня планируют запустить 10 домов по улице Лыткинской, подать теплоноситель на улицу Разведчиков до улицы Труда — три дома, а также в частный сектор, где более 20 домов, — уточняется в сообщении.

Так как старый водопровод, который шел к котельной, замерз, на его месте строят запасной, чтобы всегда была вода. На самой котельной уже работают дополнительные баки с водой.

