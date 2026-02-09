9 февраля в Бодайбо планируют восстановить отопление более чем в 30 домах

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что Оксана Кошелева или как ее называют «женщина-скала» из столицы Приангарья стала одной из сильнейших спортсменок России. Сибирячка может сдвинуть с места КАМАЗ, трамвай и вертолет. Вот только не все знают, что пришлось пережить девушке в детстве, чтобы прийти к славе.