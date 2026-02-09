Ричмонд
В Ростовской области за неделю потушили 59 пожаров

В Ростовской области за неделю спасли три человек при пожарах.

Источник: Комсомольская правда

С 2 по 8 февраля в Ростовской области зафиксировали 59 пожаров. Об этом рассказали в Telegram-канале ДПЧС региона.

— В результате возгораний спасатели эвакуировали троих человек. К сожалению, в Белокалитвинском районе один погиб из-за неосторожного обращения с огнем, — уточнили в ведомстве.

За неделю противопожарная служба региона выезжала на вызовы 34 раза, из них девять раз — для тушения пожаров. Областные пожарные части ГКУ РО «ППС РО» потушили пять возгораний.

Спасатели оперативно работали на дорогах: устранили последствия 11 ДТП и оказали помощь 15 пострадавшим.

Не обошлось без инцидентов на льду: спасатели сняли с опасного участка 25 человек. При этом случаев утопления или провала под лед за неделю не зафиксировано.

Напомним, вечером в пятницу, 6 февраля, загорелся торговый павильон. Открытое пламя удалось ликвидировать в 16:30.

