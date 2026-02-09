Ричмонд
В Госдуме предложили снабжать бутылки с алкоголем устрашающими картинками

В Госдуме предложили сделать алкоголь «шокирующим», для этого на бутылках могут появиться устрашающие изображения последствий злоупотребления спиртным. Законопроект уже внесён на рассмотрение и касается Федерального закона о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

По замыслу авторов, изображения поражённых органов станут своего рода «шоковой терапией» для беременных, подростков и тех, кто периодически употребляет алкоголь. Депутаты рассчитывают, что это поможет людям делать более осознанный выбор, снижая риски для здоровья и влияя на культуру потребления в стране в долгосрочной перспективе.

Авторы инициативы подчеркнули, что визуальная информация воспринимается эффективнее текста, а законопроект не ограничивает свободу выбора граждан. По их мнению, государство должно создавать условия, при которых здоровый и осознанный выбор становится самым простым.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили переименовать День святого Валентина в День плюшевой игрушки. По мнению депутатов, праздник можно адаптировать, убрав западное название и сделав его более нейтральным, поскольку он уже прижился в стране как повод выразить симпатию.

