В Госдуме предложили снабжать бутылки с алкоголем устрашающими картинками

По замыслу авторов, изображения поражённых органов станут своего рода «шоковой терапией» для беременных, подростков и тех, кто периодически употребляет алкоголь. Депутаты рассчитывают, что это поможет людям делать более осознанный выбор, снижая риски для здоровья и влияя на культуру потребления в стране в долгосрочной перспективе.
Авторы инициативы подчеркнули, что визуальная информация воспринимается эффективнее текста, а законопроект не ограничивает свободу выбора граждан. По их мнению, государство должно создавать условия, при которых здоровый и осознанный выбор становится самым простым.
