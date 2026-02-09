В Госдуме предложили снабжать бутылки с алкоголем устрашающими картинками

По замыслу авторов, изображения поражённых органов станут своего рода «шоковой терапией» для беременных, подростков и тех, кто периодически употребляет алкоголь. Депутаты рассчитывают, что это поможет людям делать более осознанный выбор, снижая риски для здоровья и влияя на культуру потребления в стране в долгосрочной перспективе.