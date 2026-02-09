Ричмонд
СЭС: Эпидемиологическая ситуация в Ташкенте стабильная

В Санэпидслужбе отметили ежегодное сезонное увеличение случаев заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Столичное управление Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана опровергло информацию о закрытии детсадов Ташкента на карантин.

Ранее в социальных сетях распространилась информация, якобы дошкольные учреждения без причин останавливают работу из-за введения карантинных мер. Причиной тому называли вспышки ОРВИ, кори, ветрянки, гепатита, туберкулеза и других инфекционных заболеваний.

«В настоящее время в Ташкенте эпидемиологическая ситуация по опасным инфекционным заболеваниям, которые могли бы стать причиной объявления карантина, стабильна», — отметили в СЭС.

По сообщению Санэпидслужбы, зимой всегда есть сезонное увеличение случаев заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения, поэтому в образовательных учреждениях проводят лишь профилактику для защиты здоровья детей.

«Именно эти процедуры некоторыми гражданами были ошибочно истолкованы как “карантинные меры”, — предположили в СЭС.

В столичном управлении Санэпидслужбы подчеркнули, что сейчас нет оснований для объявления карантина.