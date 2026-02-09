Мед в стиках появился в школах Приморья

Первую партию приморского меда в индивидуальной удобной упаковке — стиках — передали школьникам Анучино.
В передаче меда школьникам участвовали уполномоченный Губернатора по вопросам взаимодействия с участниками СВО Алексей Ефимов, директор Агентства по развитию пчеловодства Рамиль Еникеев и глава Анучинского округа Андрей Янчук.
Ребята получили партию меда местного производителя, который вносит значительный вклад в развитие местной экономики, при этом заботясь о здоровье подрастающего поколения, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
«Дети с большим интересом и радостью получили первые стики с медом. Уверен, что введение этого полезного продукта в рацион школьников не только обогатит их питание, но и поможет воспитать любовь к местным натуральным продуктам», — сказал Рамиль Еникеев.
Введение натурального приморского меда в детское питание осуществляется по поручению Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, направленного на улучшение качества питания школьников и поддержку местных пчеловодов. Специально для удобства школьников и студентов в Приморье запустили производство нового вида упаковки для меда — в стиках по 12 граммов.