«Ростех» передал Минобороны партию Су-57 с новым комплексом вооружения

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что авиазаводы госкорпорации чётко и в срок выполняют стоящие перед ними задачи по поставкам техники в войска. При этом они не просто «штампуют» самолёты, а постоянно обновляют их с учётом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения.