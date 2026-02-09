«Ростех» передал Минобороны партию Су-57 с новым комплексом вооружения

«Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации “Ростех” изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самолеты пятого поколения были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики министерства обороны протестировали машины в различных режимах работы.
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что авиазаводы госкорпорации чётко и в срок выполняют стоящие перед ними задачи по поставкам техники в войска. При этом они не просто «штампуют» самолёты, а постоянно обновляют их с учётом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения.
«Су-57 — грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее», — сказал Чемезов.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке.