В Омске сгорела на трассе иномарка и второй этаж частного дома в Советском округе

На Черлакском тракте вспыхнул моторный отсек у автомобиля. Огонь сильно повредил двигатель иномарки, а также его внешний вид — на большом фронтальном участке пожаром уничтожено лакокрасочное покрытие. Также пожарных вызывали на происшествие, случившееся в частном доме, расположенном в Советском округе. По информации ведомства, источник огня находился на втором этаже жилого дома. В результате пожара никто из людей не пострадал, но значительное повреждение получило половое покрытие.