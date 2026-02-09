Ричмонд
В Омске сгорела на трассе иномарка и второй этаж частного дома в Советском округе

Всего два инцидента попали в суточную сводку омских пожарных.

Источник: Комсомольская правда

Омская область, судя по сводке местных пожарных, избежала в минувшие сутки серьезных пожаров. Спасатели официально отчитались лишь о двух случаях своей борьбы с огненной стихией.

На Черлакском тракте вспыхнул моторный отсек у автомобиля. Огонь сильно повредил двигатель иномарки, а также его внешний вид — на большом фронтальном участке пожаром уничтожено лакокрасочное покрытие. Также пожарных вызывали на происшествие, случившееся в частном доме, расположенном в Советском округе. По информации ведомства, источник огня находился на втором этаже жилого дома. В результате пожара никто из людей не пострадал, но значительное повреждение получило половое покрытие.