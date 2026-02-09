В Челябинске отменили стендап-концерт Сабурова

На сайте МТС Live Холл, где расположен концертный зал «Таганай» вместимостью 2,5 тысячи мест, ранее указывалось, что на 20.00 18 марта был запланирован стендап-концерт Нурлана Сабурова, на который было куплено 642 билета.
«Концерт отменен. Информация о порядке возврата купленных билетов в ближайшее время появится на сайте», — сказали в МТС Live Холл.
Как уточнили в организации, зрители смогут вернуть полную стоимость билетов за исключением сервисного сбора.
Как стало известно ранее, стоимость билетов на концерт Сабурова составляла от 1700 рублей на балконе до 7400 рублей в партере.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет: решение было принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.