В Пермском университете появится новое направление по востоковедению

В рамках нового направления студенты будут изучать политико-управленческие, экономические и историко-культурные особенности региона, а также углубленно учить китайский язык. ПГНИУ станет первым вузом в Прикамье, который начнет готовить регионоведов со специализацией на странах Восточной Азии со знанием китайского языка.