В Пермском университете появится новое направление по востоковедению

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) откроет новое направление подготовки «Зарубежное регионоведение».

Источник: Коммерсантъ

Программу «Политика и история стран Восточной Азии» будет курировать кафедра политических наук историко-политологического факультета. Первый набор студентов состоится уже в этом году, сообщают в пресс-службе вуза.

В рамках нового направления студенты будут изучать политико-управленческие, экономические и историко-культурные особенности региона, а также углубленно учить китайский язык. ПГНИУ станет первым вузом в Прикамье, который начнет готовить регионоведов со специализацией на странах Восточной Азии со знанием китайского языка.

По словам доцента кафедры политических наук историко-политологического факультета Михаила Грабевника, идея открыть «Зарубежное регионоведение» в ПГНИУ появилось еще несколько лет назад. «Мы создали программу, которая отвечает актуальным запросам ведущих работодателей Пермского края — промышленных предприятий и экспертных и консалтинговых организаций», — рассказал господин Грабевник.