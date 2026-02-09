Солнце снова балует вспышками: ждать ли магнитной бури

По оценке ученых, вероятность сильных магнитных бурь в ближайшие 2−3 дня остается низкой. Прогноз на этот период близок к нейтральному. Вспышечная активность Солнца остается повышенной и может еще немного возрасти. Речь идет о единичных событиях, которые сильно отличаются от пика активности в начале февраля, когда за день происходили десятки мощных вспышек.