Солнце снова балует вспышками: ждать ли магнитной бури

На Земле в ближайшие 24 часа возможны небольшие возмущения магнитосферы, хотя серьезной магнитной бури не ожидается. Такие данные содержатся в прогнозе космической погоды от лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, опубликованном в их Telegram-канале.
За прошедший день геомагнитная обстановка оставалась спокойной, несмотря на повышенную вспышечную активность на Солнце. На следующие сутки специалисты прогнозируют возможные слабые возмущения, которые могут быть вызваны изменениями скорости солнечного ветра.
По оценке ученых, вероятность сильных магнитных бурь в ближайшие 2−3 дня остается низкой. Прогноз на этот период близок к нейтральному. Вспышечная активность Солнца остается повышенной и может еще немного возрасти. Речь идет о единичных событиях, которые сильно отличаются от пика активности в начале февраля, когда за день происходили десятки мощных вспышек.
Накануне стало известно, что активная область 4366 обновила рекорд XXI века по числу сильных вспышек на Солнце. Предыдущий рекорд по каталогу принадлежал области 3664, с ее 64 сильными вспышками уровня M и выше.