Роспотребнадзор: Вариант XFG доминирует среди штаммов COVID-19

В службе уточнили, что вариант XFG доминирует не только в России, но и в мире. Согласно международной базе GISAID, его доля в среднем составляет около 65 процентов от новых заражений. В США этот показатель достигает примерно 75 процентов, в Великобритании — около 50 процентов.