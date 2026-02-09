Роспотребнадзор: Вариант XFG доминирует среди штаммов COVID-19

В Роспотребнадзоре сообщили, что самым распространенным штаммом коронавируса в России остается вариант XFG («Стратус»). По данным ведомства, на него приходится 99 процентов всех новых случаев COVID-19 в стране.
В службе уточнили, что вариант XFG доминирует не только в России, но и в мире. Согласно международной базе GISAID, его доля в среднем составляет около 65 процентов от новых заражений. В США этот показатель достигает примерно 75 процентов, в Великобритании — около 50 процентов.
В Роспотребнадзоре отметили, что продолжают молекулярно-генетический мониторинг коронавируса во всех регионах страны. К настоящему времени в национальную базу VGARus загружено более 450 тысяч геномных последовательностей различных патогенов, из них 368 тысяч — SARS-CoV-2.
Также в ведомстве сообщили, что вариант BA.3.2, который ВОЗ отнесла к штаммам, требующим наблюдения, в России не выявлен. Его распространение в мире остается ограниченным и фиксируется в основном в Западно-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
