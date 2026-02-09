Трамп назвал неудачником американского олимпийца Ханта Хесса, критиковавшего США

В своей социальной сети Truth Social политик выразил недоумение по поводу участия Хесса в зимних Играх. По мнению Трампа, если спортсмен утверждает, что не представляет США на международной арене, ему вообще не следовало проходить отбор в национальную сборную. Экс-президент резюмировал, что само присутствие Хесса в команде вызывает лишь сожаление, а болеть за такого человека — задача не из легких.
Волна критики со стороны политика была спровоцирована более ранним выступлением лыжника на пресс-конференции. Тогда Хесс признался, что испытывает внутренний конфликт, выступая под американским флагом. Спортсмен пояснил, что многие происходящие в стране события вызывают у него отторжение, и подчеркнул, что наличие государственной символики на его форме вовсе не означает автоматическую поддержку всех политических процессов, происходящих в Соединенных Штатах.
Ранее американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла операцию на ноге после падения в скоростном спуске на Олимпийских играх в Италии. Напомним, Линдси Вонн получила серьёзную травму до Олимпиады, но решила выступать на Играх с разрывом крестообразной связки колена. Её спуск завершился спустя 10 секунд страшным падением и новой травмой. Вонн на большой скорости перевернуло и бросило на жёсткий снег травмированным коленом и головой.
Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.