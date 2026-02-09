Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал неудачником американского олимпийца Ханта Хесса, критиковавшего США

Очередной политический скандал разгорелся вокруг американского фристайлиста Хантера Хесса. Президент США Дональд Трамп публично подверг критике атлета, назвав его «настоящим неудачником» из-за его неоднозначной позиции по отношению к собственной стране.

Источник: Life.ru

В своей социальной сети Truth Social политик выразил недоумение по поводу участия Хесса в зимних Играх. По мнению Трампа, если спортсмен утверждает, что не представляет США на международной арене, ему вообще не следовало проходить отбор в национальную сборную. Экс-президент резюмировал, что само присутствие Хесса в команде вызывает лишь сожаление, а болеть за такого человека — задача не из легких.

Волна критики со стороны политика была спровоцирована более ранним выступлением лыжника на пресс-конференции. Тогда Хесс признался, что испытывает внутренний конфликт, выступая под американским флагом. Спортсмен пояснил, что многие происходящие в стране события вызывают у него отторжение, и подчеркнул, что наличие государственной символики на его форме вовсе не означает автоматическую поддержку всех политических процессов, происходящих в Соединенных Штатах.

Ранее американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла операцию на ноге после падения в скоростном спуске на Олимпийских играх в Италии. Напомним, Линдси Вонн получила серьёзную травму до Олимпиады, но решила выступать на Играх с разрывом крестообразной связки колена. Её спуск завершился спустя 10 секунд страшным падением и новой травмой. Вонн на большой скорости перевернуло и бросило на жёсткий снег травмированным коленом и головой.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше