Малинин принёс США золото Олимпиады: Япония проиграла на одно очко

Решающим этапом командного первенства стала произвольная программа в мужском одиночном катании, прошедшая в воскресенье. Перед её началом сборные США и Японии располагались на равных позициях, имея по 59 очков в зачёте турнира. Американский фигурист Илья Малинин, двукратный чемпион мира, выступил первым среди участников заключительного вида программы и набрал 200,03 балла, обеспечив своей команде преимущество. Японский спортсмен Сюн Сато завершил произвольную программу со второй результативностью — 194,86 балла. Третье место в мужском катании занял итальянец Маттео Риццо, получивший от судей 179,62 балла. Грузинский фигурист Ника Эгадзе показал пятый результат с 154,79 балла.