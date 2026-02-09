Ричмонд
Малинин принёс США золото Олимпиады: Япония проиграла на одно очко

Сборная США выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 в Милане, опередив Японию на одно очко. Бронзу взяли итальянцы, Грузия — четвёртая. Решающим стал выступление Ильи Малинина, набравшего 200,03 балла в произвольной программе.

Сборная Соединённых Штатов Америки завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Серебряные награды достались представителям Японии, бронзовыми призёрами стали фигуристы Италии. Сборная Грузии заняла четвёртое место в итоговой таблице соревнований.

Решающим этапом командного первенства стала произвольная программа в мужском одиночном катании, прошедшая в воскресенье. Перед её началом сборные США и Японии располагались на равных позициях, имея по 59 очков в зачёте турнира. Американский фигурист Илья Малинин, двукратный чемпион мира, выступил первым среди участников заключительного вида программы и набрал 200,03 балла, обеспечив своей команде преимущество. Японский спортсмен Сюн Сато завершил произвольную программу со второй результативностью — 194,86 балла. Третье место в мужском катании занял итальянец Маттео Риццо, получивший от судей 179,62 балла. Грузинский фигурист Ника Эгадзе показал пятый результат с 154,79 балла.

По итогам всех дисциплин командного турнира сборная США набрала 69 очков, опередив японскую команду на одно очко — 68 баллов. Итальянские фигуристы завоевали бронзовые медали с суммой 60 очков. Сборная Грузии завершила соревнования с 56 баллами.

В составе победившей американской команды выступали Илья Малинин в мужском одиночном катании, Алиса Лью и Эмбер Гленн в женском одиночном катании, пара Элли Кам и Дэниел О’Ши в соревнованиях спортивных пар, а также танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Олимпийские игры в Италии продолжатся до двадцать второго февраля. В соревнованиях принимают участие тринадцать спортсменов из России, включая фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника.

