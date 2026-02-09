«Может работать при температурах от −10 до +45 градусов, дает четкую картинку». Уникальный подводный дрон внедрен в работу в Беларуси

По его словам, дополнительный прожектор на 12 000 люмен дает четкую картинку в мутной воде. Кроме того, подводный дрон дает возможность ускорить, а также обезопасить поисковые работы, обследовать труднодоступные и глубокие участки водоемов. Он также способен проводить мониторинг гидротехнических сооружений.