«Может работать при температурах от −10 до +45 градусов, дает четкую картинку». Уникальный подводный дрон внедрен в работу в Беларуси

«В Гродненском ОСВОДе успешно внедрили в работу единственный в стране подводный дрон-робот Chasing M2 Pro», — говорится в сообщении.
Аппарат погружается на глубину до 150 метров. Подводный дрон оснащен мощным прожектором для работы в мутной воде. Он управляется дистанционно через 200-метровый кабель и способен поднимать предметы при помощи руки-захвата.
— Подводный дрон способен работать при температурах от минус 10 до плюс 45 градусов, умеет удерживать заданную глубину и автоматически стабилизировать положение даже на течении, — отметил водолаз маневренно-поисковой группы Гродненской областной организации ОСВОД Егор Шавлюкевич.
По его словам, дополнительный прожектор на 12 000 люмен дает четкую картинку в мутной воде. Кроме того, подводный дрон дает возможность ускорить, а также обезопасить поисковые работы, обследовать труднодоступные и глубокие участки водоемов. Он также способен проводить мониторинг гидротехнических сооружений.