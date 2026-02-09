Ричмонд
За сутки в Ростовской области потушили 10 пожаров

Спасатели ликвидировали последствия пяти ДТП в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 8 февраля, пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области ликвидировали 10 техногенных пожаров и пять дорожно-транспортных происшествий. Об этом рассказали в социальных сетях ведомства.

— На вызовы выезжали 104 человека с 26 единиц техники, — уточнили в спасательной службе.

Так, со 2 по 8 февраля в Ростовской области зафиксировали 59 возгораний. В результате этих происшествий спасатели эвакуировали троих человек. Трагический случай произошел в Белокалитвинском районе: там один человек погиб из-за неосторожного обращения с огнем.

Не обошлось без инцидентов на льду: за неделю спасатели сняли с опасного участка 25 человек. Однако случаев утопления или провала под лед не зафиксировано.

Напомним, что вечером в пятницу, 6 февраля, загорелся торговый павильон. Открытое пламя удалось ликвидировать в 16:30.

