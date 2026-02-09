За сутки в Ростовской области потушили 10 пожаров

Так, со 2 по 8 февраля в Ростовской области зафиксировали 59 возгораний. В результате этих происшествий спасатели эвакуировали троих человек. Трагический случай произошел в Белокалитвинском районе: там один человек погиб из-за неосторожного обращения с огнем.