Россиянам объяснили, как получить льготные лекарства

В 2026 году льготные медикаменты могут получить лица, которые находятся в специальном федеральном реестре: среди них ветераны, участники ликвидации последствий радиационных катастроф, лица с ограниченными возможностями, а также пенсионеры, страдающие хроническими заболеваниями. Об этом рассказала эксперт Агентства стратегических инициатив, экс-сенатор Ольга Епифанова.