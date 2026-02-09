Россиянам объяснили, как получить льготные лекарства

В 2026 году льготные медикаменты могут получить лица, которые находятся в специальном федеральном реестре: среди них ветераны, участники ликвидации последствий радиационных катастроф, лица с ограниченными возможностями, а также пенсионеры, страдающие хроническими заболеваниями. Об этом рассказала эксперт Агентства стратегических инициатив, экс-сенатор Ольга Епифанова.
По ее словам, для этого россиянам необходимо оформить соответствующий статус и не отказываться от набора социальных услуг, куда входит и право на бесплатные или частично оплачиваемые препараты.
Льготные препараты выдаются по рецепту врача из государственной или муниципальной поликлиники. Список аптек, выдающих медикаменты, утверждается Минздравом.
Епифанова отметила, что льготникам также следует уточнить, входит ли нужное лекарство в перечень жизненно необходимых.
— Лучше заранее проверять наличие препарата и при необходимости обращаться за переоформлением рецепта — с начала этого года Минздрав упростил процедуру продления рецептов для хронических больных, — сообщила эксперт в беседе с RT.
С 2026 года в России беременные женщины также смогут бесплатно пройти неинвазивный пренатальный тест по полису ОМС. Соответствующая норма закреплена в обновленной программе.
Кроме того, россиянки в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС смогут бесплатно сдать анализ на ДНК вируса папилломы человека.