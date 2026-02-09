Суд разрешил жителю Нижнего Тагила оставить в квартире 8 собак и 12 кошек

В Нижнем Тагиле Свердловской области один из жителей дома на улице Парковой добился права оставить в квартире восьмерых собак и двенадцать кошек. Об этом сообщает облсуд.
Ранее его соседи пожаловались в прокуратуру на постоянный лай собак по ночам и специфический запах в подъезде. Прокурор обратился в суд с иском о расселении животных.
Хозяин собак и кошек заявил в суде, что подобрал их оказавшиеся на улице. В приют отдать не может, так как таких нет, людей, которым можно передать питомцев, тоже не нашёл.
Суд установил, что собаки живут в коридоре и прихожей, а кошки — на кухне. Собаки выгуливаются на поводках, у кошек же есть лотки для туалета. Все имеют миски для еды.
Владелец жилья варит питомцам еду и использует сухие корма. Животные вакцинированы от бешенства, стерилизованы, упитаны, ухожены, выглядят жизнерадостными и здоровыми, признаков жестокого обращения не выявлено. Также выяснилось, что за ними обеспечен надлежащий уход, при необходимости оказывается своевременная ветеринарная помощь.
Специалисты ветеринарной службы и Роспотребнадзора посетили квартиру и не обнаружили в ней грубых нарушений санитарных правил. Кроме того, жильцы не предоставили доказательств систематического нарушения тишины по ночам. В результате районный суд оставил исковые требования прокурора без удовлетворения. Областной суд утвердил это решение.