В Челябинской многоэтажке сгоревшую крышу заменили пленкой

В Челябинске жители многоквартирного дома уже полгода живут без крыши. Почти половина кровли в многоэтажке сгорела при пожаре еще в июле. Наступила зима, а над домом по-прежнему остаются обугленные балки, затянутые пленкой.
По словам жителей, на полноценный ремонт у управляющей компании нет средств, а жалобы не помогают. Пленка закрывает чердак не герметично — под нее попадает снег, скапливается лед. С потеплением все это растает, и с потолков в квартирах может потечь вода. Вдобавок в мороз живущие на верхнем этаже люди мерзнут.
В региональном отделении «Народного фронта» от имени горожан обратились в мэрию Челябинска с просьбой решить проблему и восстановить крышу в доме.