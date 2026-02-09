Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской многоэтажке сгоревшую крышу заменили пленкой

Многоквартирный дом в Челябинске полгода стоит с пленкой вместо крыши.

Источник: ОНФ в Челябинской области

В Челябинске жители многоквартирного дома уже полгода живут без крыши. Почти половина кровли в многоэтажке сгорела при пожаре еще в июле. Наступила зима, а над домом по-прежнему остаются обугленные балки, затянутые пленкой.

По словам жителей, на полноценный ремонт у управляющей компании нет средств, а жалобы не помогают. Пленка закрывает чердак не герметично — под нее попадает снег, скапливается лед. С потеплением все это растает, и с потолков в квартирах может потечь вода. Вдобавок в мороз живущие на верхнем этаже люди мерзнут.

В региональном отделении «Народного фронта» от имени горожан обратились в мэрию Челябинска с просьбой решить проблему и восстановить крышу в доме.