В Челябинской многоэтажке сгоревшую крышу заменили пленкой

По словам жителей, на полноценный ремонт у управляющей компании нет средств, а жалобы не помогают. Пленка закрывает чердак не герметично — под нее попадает снег, скапливается лед. С потеплением все это растает, и с потолков в квартирах может потечь вода. Вдобавок в мороз живущие на верхнем этаже люди мерзнут.