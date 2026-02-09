В одной из деревень Омской области медпункт работает без оборудования и без воды

В результате прокурорской проверки было выявлены массовые нарушения в работе фельдшерско-акушерского пункта деревни Глинкино Павлоградского района. Установлено, в ФАПе отсутствуют или неисправны более 20 позиций обязательного медицинского и организационного оборудования, в том числе: автоматизированное рабочее место фельдшера с выходом в интернет; электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, спирометр; оборудование для оказания неотложной помощи: носилки, спинальный щит, мешок Амбу; диагностическое оборудование. Кроме того, в здании ФАПа отсутствует подводка горячей и холодной воды.