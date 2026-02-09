Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одной из деревень Омской области медпункт работает без оборудования и без воды

Суд обязал Павлоградскую районную больницу оснастить фельдшерско-акушерский пункт в деревне Глинкино всем необходимым для оказания квалифицированной медицинской помощи населению.

Источник: Комсомольская правда

В Павлоградском районе суд обязал местную больницу оснастить ФАП в деревне Глинкино необходимым оборудованием для оказания жителям квалифицированной помощи, а также подвести в медпункт воду.

В результате прокурорской проверки было выявлены массовые нарушения в работе фельдшерско-акушерского пункта деревни Глинкино Павлоградского района. Установлено, в ФАПе отсутствуют или неисправны более 20 позиций обязательного медицинского и организационного оборудования, в том числе: автоматизированное рабочее место фельдшера с выходом в интернет; электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, спирометр; оборудование для оказания неотложной помощи: носилки, спинальный щит, мешок Амбу; диагностическое оборудование. Кроме того, в здании ФАПа отсутствует подводка горячей и холодной воды.

Суд установил, что отсутствие обязательного оборудования и несоблюдение санитарных норм нарушает это право и может повлечь негативные последствия для жителей. Теперь Павлоградская ЦРБ обязана до 31 декабря 2026 года закупить и установить все перечисленное оборудование, а также обеспечить ФАП горячим и холодным водоснабжением.