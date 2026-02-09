Ричмонд
Дом пособницы исполнителя покушения на Алексеева находится в запустении

Дом Зинаиды Серебрицкой, которую подозревают в причастности в покушении на Владимира Алексеева, закрыт и пустует.

Источник: Аргументы и факты

Дом Зинаиды Серебрицкой, подозреваемой в причастности к покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заброшен. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Недвижимость женщины находится в селе Хорошее Старосербского округа в Луганской Народной Республике.

Здание площадью 86 кв. м закрыто, во дворе нет никаких следов проживания. Ранее, 12 июля, Серебрицкая выставляла дом на продажу в местной группе.

Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерала Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме в Москве. После нападения генерал-лейтенанта госпитализировали.

Ранее стало известно, что участник покушения на убийство Алексеева Виктор Васин имеет долги в РФ на сумму более 830 тыс. рублей.