Дом пособницы исполнителя покушения на Алексеева находится в запустении

Дом Зинаиды Серебрицкой, подозреваемой в причастности к покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заброшен. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Недвижимость женщины находится в селе Хорошее Старосербского округа в Луганской Народной Республике.
Здание площадью 86 кв. м закрыто, во дворе нет никаких следов проживания. Ранее, 12 июля, Серебрицкая выставляла дом на продажу в местной группе.
Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерала Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме в Москве. После нападения генерал-лейтенанта госпитализировали.
Ранее стало известно, что участник покушения на убийство Алексеева Виктор Васин имеет долги в РФ на сумму более 830 тыс. рублей.