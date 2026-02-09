Трамп снова показал имперские амбиции: он не забыл потроллить лидеров Евросоюза

Президент США Дональд Трамп вновь опубликовал фотографию, на которой территории Гренландии, Канады и Венесуэлы изображены как часть Соединённых Штатов. На снимке изображена встреча с лидерами Евросоюза в Белом доме.
На фотографии Трамп сидит за своим столом в Овальном кабинете. Напротив него находятся лидеры ЕС: Кир Стармер, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен. Кадр он разместил в своём аккаунте в соцсети Truth Social.
Фото: из аккаунта Дональда Трампа в Truth Social.
Рядом с рабочим местом Трампа висит стоит Северной Америки. На ней Канада, Гренландия и Венесуэла закрашены в цвета американского флага.
Ранее политик уже демонстрировал серьёзность намерений в отношении Гренландии. Он публиковал изображение, где устанавливает флаг США на этом острове.
Другая фотография из его аккаунта запечатлела обсуждение Гренландии с европейскими коллегами. На карте позади вся территория острова также была помечена символикой США. Сам Трамп ранее объяснял подобные шаги стремлением сделать Америку снова великой.