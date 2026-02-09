Ричмонд
Трамп снова показал имперские амбиции: он не забыл потроллить лидеров Евросоюза

Трамп вновь показал фото с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вновь опубликовал фотографию, на которой территории Гренландии, Канады и Венесуэлы изображены как часть Соединённых Штатов. На снимке изображена встреча с лидерами Евросоюза в Белом доме.

На фотографии Трамп сидит за своим столом в Овальном кабинете. Напротив него находятся лидеры ЕС: Кир Стармер, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен. Кадр он разместил в своём аккаунте в соцсети Truth Social.

Фото: из аккаунта Дональда Трампа в Truth Social.

Рядом с рабочим местом Трампа висит стоит Северной Америки. На ней Канада, Гренландия и Венесуэла закрашены в цвета американского флага.

Ранее политик уже демонстрировал серьёзность намерений в отношении Гренландии. Он публиковал изображение, где устанавливает флаг США на этом острове.

Другая фотография из его аккаунта запечатлела обсуждение Гренландии с европейскими коллегами. На карте позади вся территория острова также была помечена символикой США. Сам Трамп ранее объяснял подобные шаги стремлением сделать Америку снова великой.

