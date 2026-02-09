Звезда «Не родись красивой» попала в больницу с травмой: что случилось с Нелли Уваровой

Немногим ранее поклонников напугали сообщения о госпитализации актрисы Анны Фроловцевой, известной по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины». Telegram-канал Mash сообщал, что артистка обратилась к врачам из-за болей в груди, после чего у нее выявили сильную аритмию и доставили в больницу, где она провела несколько дней.