Звезда «Не родись красивой» попала в больницу с травмой: что случилось с Нелли Уваровой

Актриса сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова госпитализирована с травмой ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, 45-летняя артистка каталась на коньках в районе Лужников, неудачно упала и получила перелом. Скорую помощь вызвали прямо на каток, после чего актрису доставили в НИИ имени Склифосовского. Медики оказали актрисе необходимую помощь, однако подробности о ее состоянии не уточняются.
Немногим ранее поклонников напугали сообщения о госпитализации актрисы Анны Фроловцевой, известной по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины». Telegram-канал Mash сообщал, что артистка обратилась к врачам из-за болей в груди, после чего у нее выявили сильную аритмию и доставили в больницу, где она провела несколько дней.
Однако вскоре на связь вышла сама Фроловцева. Она опровергла заявления и подчеркнула, что провела в больнице всего час. Причем не из-за аритмии, а по причине банальной метеозависимости.