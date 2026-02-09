Закон суров: Владивосток ждет мощное переименование

Среди тех, кто чаще всего использует латиницу в названиях, — известные бренды, как российские (BORK, KARY, DNS, SUNLIGHT), так и иностранные, которые, несмотря на санкции, все же остались в России, к примеру, Yves Rocher. Второе место смело можно отдать заведениям общепита: кафе, бары, рестораны, фаст-фуд
Еще можно выделить магазины, специализирующиеся на табачной продукции и других курительных системах. Использование иностранных слов и латинских букв для них — само собой разумеющееся. Примерно на таком же уровне латиницу используют магазины корейских и японских товаров. При этом стоит отметить и региональную специфику: многие торговые точки в центре Владивостока используют помимо латиницы и кириллицы азиатские языки — в основном китайский и корейский.
Учитывая, что в новых правилах благоустройства Владивостока, приводимых в соответствие с федеральным законодательством, разрешается использование только иностранного языка на вывесках в случаях указания фирменных наименований и товарных знаков, с 1 марта в городском интерьере мало что изменится. Разве что рядом с вывесками «Sale» появится слово «Распродажа», и Coffee наконец начнут писать по-русски.
А вот рынок недвижимости с 1 марта может изрядно перекраситься. Отрасль ждет большой ребрендинг, по крайней мере, ту ее часть, которая, несмотря на ожидаемое принятие закона и общие тренды, все равно использовала иностранные слова, алфавит и англицизмы в названиях новомодных ЖК, видимо, для придания объектам некой элитарности.
C 1 марта 2026 года названия жилых домов и жилых комплексов в рекламе должны быть выполнены только на кириллице. Дублирование на иностранных языках не допускается. По словам экспертов местного рекламного рынка, некоторая часть застройщиков озаботилась грядущим переименованием заранее, но есть и особо упорствующие, которые, очевидно, рассчитывают на необязательность исполнения нового закона, ведь всякие запреты о вывесках на басурманских наречиях продвигают уже последние лет двадцать.
Если пофантазировать и воспользоваться тем же гугл-переводчиком, то можно превратить ЖК STARK в ЖК «Окоченевший» или «Абсолютный», в зависимости от части речи, а ЖК Port May — в «Порт Может» или «Порт майский». Но с этими названиями можно еще попытаться выскочить из новой ловушки регуляторов, сославшись на аллюзию к локальным топонимам: есть же пролив Старка между о. Русским и о. Попова, а Порт-Мэй — название которое дали бухте Золотой Рог английские мореплаватели в середине 19-го века. Вот, правда, написать все равно придется на кириллице.
С другими шедеврами местного брендинга немного посложнее. Вот что делать с ЖК SUPREME, превратить в пафосное Верховный или Всевышний? Следуя логике законотворцев, ЖК Urban Villa должен превратиться в банальную «Городскую виллу», ЖК Sunrise — в «Восход солнца», а ЖК SUNСITY — в «Солнечный город». Также во Владивостоке могут появиться жилые комплексы «Холмы Седанки», «Кирпичный дом», «Пять» и «Волна».
Отделаться малой кровью может не получиться еще и потому, что без пояснений можно использовать только те англицизмы, что содержатся в Словаре иностранных слов.
Жилым комплексам, уже введенным в эксплуатацию, повезло больше — норма закона не распространяется на дома, введенные в эксплуатацию до 1 марта 2026 года.