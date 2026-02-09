«Белоруснефть» сказала, фиксируют ли камеры на АЗС наличие техосмотра у белорусов. Подробности озвучил порталу av.by заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции компании «Белоруснефть» Сергей Каморников.
Он уточнил, что камеры, установленные на заправках, не следят за наличием техосмотра у водителей.
— В республике действует отдельная система мониторинга общественной безопасности, которую устанавливает Министерство внутренних дел. Именно оно использует специальные камеры для фиксации различных нарушений, — пояснил Сергей Каморников.
Заместитель гендиректора также рассказал, для чего нужны камеры установленные на АЗС. По его словам, данная система видеонаблюдения предназначена для внутреннего контроля, а также для обеспечения порядка на автозаправочной станции.
Тем временем «Белоруснефть» сказала, замерзнет ли топливо в баке авто при сильных морозах.
Кроме того, «Белоруснефть» сказала, что будет с ценами на топливо в Беларуси в 2026.
А еще «Белоруснефть» предупредила, что в Беларуси с заправок пропадет бензин АИ 92.