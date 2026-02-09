Ричмонд
Белоруснефть сказала, фиксируют ли камеры на АЗС наличие техосмотра у белорусов

«Белоруснефть» раскрыла, что именно фиксируют камеры, установленные на АЗС Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

«Белоруснефть» сказала, фиксируют ли камеры на АЗС наличие техосмотра у белорусов. Подробности озвучил порталу av.by заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции компании «Белоруснефть» Сергей Каморников.

Он уточнил, что камеры, установленные на заправках, не следят за наличием техосмотра у водителей.

— В республике действует отдельная система мониторинга общественной безопасности, которую устанавливает Министерство внутренних дел. Именно оно использует специальные камеры для фиксации различных нарушений, — пояснил Сергей Каморников.

Заместитель гендиректора также рассказал, для чего нужны камеры установленные на АЗС. По его словам, данная система видеонаблюдения предназначена для внутреннего контроля, а также для обеспечения порядка на автозаправочной станции.

