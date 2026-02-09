Синоптики прогнозируют аномально теплую весну в Башкирии

Март, по предварительным данным, окажется теплее стандартных показателей, для которых норма составляет −5,1 градуса. В целом весенние процессы в регионе постепенно сдвигаются на более ранние сроки: примерно на неделю. К примеру, если раньше устойчивый переход температуры через ноль градусов происходил в начале апреля, то теперь это случается уже в конце марта. А преодоление отметки в +8 градусов, традиционно приходившееся на май, теперь ожидается в последней декаде апреля. Это значит, что в текущем году весна может наступить в Башкирии раньше обычного.