Трамп жестко ответил раскритиковавшему политику США американскому олимпийцу

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на высказывания американского лыжника-олимпийца Хантера Хесса, который заявил, что не поддерживает политику страны. Трамп, выражая свое недовольство, назвал Хесса неудачником.
«Хантер Хесс, американский горнолыжник и, откровенно говоря, неудачник, заявил, что не представляет свою страну на этой Олимпиаде. Если это так, то он, вероятно, не должен был попадать в команду, и меня искренне жаль, что это произошло. Трудно болеть за такого спортсмена», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
На пресс-конференции Хесс признался, что его участие в Олимпиаде сопровождается смешанными чувствами, и он не поддерживает курс, выбранный руководством страны. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о его отношении к действиям Иммиграционной и таможенной службы (ICE).
Ранее стало известно, что зрители Олимпийских игр выразили неодобрение в адрес американских спортсменов, высказывающих свои политические взгляды.