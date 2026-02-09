Трамп жестко ответил раскритиковавшему политику США американскому олимпийцу

«Хантер Хесс, американский горнолыжник и, откровенно говоря, неудачник, заявил, что не представляет свою страну на этой Олимпиаде. Если это так, то он, вероятно, не должен был попадать в команду, и меня искренне жаль, что это произошло. Трудно болеть за такого спортсмена», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.