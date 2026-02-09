Главные новости к утру 9 февраля 2026 года

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна — единственная в Евросоюзе не поставляла Украине вооружение. Как добавил глава МИД Венгрии, для Будапешта категорически важно избежать вовлечения в вооруженный конфликт между Москвой и Киевом. По его словам, такая политика позволила укрепить страну во время кризиса.