Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 9 февраля 2026 года

Последние новости за сегодня — 9 февраля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 февраля 2026.

Лавров пообещал «полноценный ответ» в случае нападения Европы

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Европа нападет на Россию, то Москва даст «полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами» в соответствии с доктринальными документами. Он подчеркнул, что Россия ведет спецоперацию на Украине и нападать на Европу не собирается.

Посол РФ в Британии заявил о помощи Лондона Киеву с диверсиями

Британские военные помогают Украине планировать и реализовывать диверсии и нападения в отношении России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат добавил, что в зоне СВО находятся британские наемники, которые участвуют в боевых действиях.

Израиль допустил нанесение самостоятельного удара по Ирану

Источник: РИА "Новости"

Израиль предупредил США о намерении самостоятельно нанести удар по объектам иранской ракетной программы, если Тегеран пересечет «красные линии». План атаки включает удары по основным объектам производства ракет. Кроме того, в Иерусалиме выразили озабоченность тем, что США могут нанести лишь ограниченные удары, которые не устранят основную угрозу.

Британия намерена продавать нефть с захваченных танкеров

Источник: Reuters

Минобороны Великобритании рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров, чтобы компенсировать траты на конфискацию и содержание судов. О планах ведомства сообщила британская газета The Sunday Times. Издание также уточнило, что в операциях по захвату судов могут быть задействованы британские беспилотные катера.

Глава МИД Венгрии назвал страну ЕС, не поставляющую оружие Киеву

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна — единственная в Евросоюзе не поставляла Украине вооружение. Как добавил глава МИД Венгрии, для Будапешта категорически важно избежать вовлечения в вооруженный конфликт между Москвой и Киевом. По его словам, такая политика позволила укрепить страну во время кризиса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше