Главные новости к утру 9 февраля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 февраля 2026.
Лавров пообещал «полноценный ответ» в случае нападения Европы
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Европа нападет на Россию, то Москва даст «полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами» в соответствии с доктринальными документами. Он подчеркнул, что Россия ведет спецоперацию на Украине и нападать на Европу не собирается.
Посол РФ в Британии заявил о помощи Лондона Киеву с диверсиями
Британские военные помогают Украине планировать и реализовывать диверсии и нападения в отношении России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат добавил, что в зоне СВО находятся британские наемники, которые участвуют в боевых действиях.
Израиль допустил нанесение самостоятельного удара по Ирану
Израиль предупредил США о намерении самостоятельно нанести удар по объектам иранской ракетной программы, если Тегеран пересечет «красные линии». План атаки включает удары по основным объектам производства ракет. Кроме того, в Иерусалиме выразили озабоченность тем, что США могут нанести лишь ограниченные удары, которые не устранят основную угрозу.
Британия намерена продавать нефть с захваченных танкеров
Минобороны Великобритании рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров, чтобы компенсировать траты на конфискацию и содержание судов. О планах ведомства сообщила британская газета The Sunday Times. Издание также уточнило, что в операциях по захвату судов могут быть задействованы британские беспилотные катера.
Глава МИД Венгрии назвал страну ЕС, не поставляющую оружие Киеву
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна — единственная в Евросоюзе не поставляла Украине вооружение. Как добавил глава МИД Венгрии, для Будапешта категорически важно избежать вовлечения в вооруженный конфликт между Москвой и Киевом. По его словам, такая политика позволила укрепить страну во время кризиса.