Ученый Досс рассказал об органической жизни на комете-НЛО 3I/ATLAS

«Я не хотел вмешиваться во все эти спекуляции по поводу обнаружения метана. Это слишком легко объясняется возможным пропущенным обнаружением до перигелия из-за объёма другого материала, или же он был погребён внутри ядра и только сейчас начинает высвобождаться. Предположение об органической жизни с помощью какого-то сложного ядерного нагревателя слишком далеко от истины, учитывая крайне ограниченные имеющиеся данные», — заявил ученый.