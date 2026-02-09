Ученый Досс рассказал об органической жизни на комете-НЛО 3I/ATLAS

Американский ученый Дрю Досс рассказал об органической жизни на межзвездном объекте 3I/ATLAS и объяснил предположения о выделении кометой-НЛО метана, узнал aif.ru из канала исследователя в социальной сети X*.
По его словам, заявления о возможной жизни на 3I/ATLAS — далеки от истины, а информация об обнаружении метана около объекта — спекуляция.
«Я не хотел вмешиваться во все эти спекуляции по поводу обнаружения метана. Это слишком легко объясняется возможным пропущенным обнаружением до перигелия из-за объёма другого материала, или же он был погребён внутри ядра и только сейчас начинает высвобождаться. Предположение об органической жизни с помощью какого-то сложного ядерного нагревателя слишком далеко от истины, учитывая крайне ограниченные имеющиеся данные», — заявил ученый.
Он подчеркнул, что на данный момент следует обратить внимание на объект C/2024 Wierzchos. Эта комета интересна тем, что имеет эксцентриситет 1,001, это означает, что она была однократным гостем нашей системы, вероятно, образовавшимся в облаке Оорта, и, выброшенным в межзвездное пространство навсегда.
«В отличие от большинства местных комет, её активность в основном подпитывается CO2, а не H2O, при этом CO не наблюдается. Это указывает на очень древнее происхождение кометы», — отметил Досс.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера. 22 января наша планета прошла между 3I/ATLAS и Солнцем.
Ранее ученые обнаружили вокруг кометы-НЛО 3I/ATLAS странные структуры.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.