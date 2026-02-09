В Белокалитвинском казачьем корпусе 75 кадет приняли Кодекс чести

В Белокалитвинском районе состоялась церемония принятия Кодекса чести кадетами казачьего корпуса имени Матвея Платова. На мероприятии присутствовал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.
— Воспитание и образование, которое вы получаете в казачьем кадетском корпусе, может стать определяющим для вашей будущей карьеры. На Дону уже действует около 780 учреждений, развивающих казачью культуру и традиции. К 2030 году их станет более девятисот, — сказал Юрий Борисович.
Принятие Кодекса чести — важное событие в жизни кадет. Это их первая присяга на верность Родине и товарищам, которую они дают в год поступления. Традиция существует 23 года, с момента создания корпуса. Белокалитвинский кадетский корпус имеет высокий статус: большинство выпускников успешно поступают в вузы, а сам корпус дважды признавался лучшим в стране.
После церемонии Юрий Слюсарь пообщался с кадетами в неформальной обстановке. Они обсудили выбор профессии, жизненные принципы, роботизацию и искусственный интеллект.