В Белокалитвинском казачьем корпусе 75 кадет приняли Кодекс чести

Белокалитвинские кадеты приняли Кодекс чести в присутствии губернатора.

Источник: Правительство РО

В Белокалитвинском районе состоялась церемония принятия Кодекса чести кадетами казачьего корпуса имени Матвея Платова. На мероприятии присутствовал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

— Воспитание и образование, которое вы получаете в казачьем кадетском корпусе, может стать определяющим для вашей будущей карьеры. На Дону уже действует около 780 учреждений, развивающих казачью культуру и традиции. К 2030 году их станет более девятисот, — сказал Юрий Борисович.

Принятие Кодекса чести — важное событие в жизни кадет. Это их первая присяга на верность Родине и товарищам, которую они дают в год поступления. Традиция существует 23 года, с момента создания корпуса. Белокалитвинский кадетский корпус имеет высокий статус: большинство выпускников успешно поступают в вузы, а сам корпус дважды признавался лучшим в стране.

После церемонии Юрий Слюсарь пообщался с кадетами в неформальной обстановке. Они обсудили выбор профессии, жизненные принципы, роботизацию и искусственный интеллект.

