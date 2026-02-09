В Белокалитвинском казачьем корпусе 75 кадет приняли Кодекс чести

Принятие Кодекса чести — важное событие в жизни кадет. Это их первая присяга на верность Родине и товарищам, которую они дают в год поступления. Традиция существует 23 года, с момента создания корпуса. Белокалитвинский кадетский корпус имеет высокий статус: большинство выпускников успешно поступают в вузы, а сам корпус дважды признавался лучшим в стране.