«Оскорбление Америки»: Трамп раскритиковал выступление Bad Bunny на Super Bowl

Выступление пуэрториканского артиста Bad Bunny в перерыве матча Национальной футбольной лиги США (Super Bowl) вызвало гнев у американского президента Дональда Трампа. Своими мыслями он поделился в своей социальной сети Truth Social.
— Шоу в перерыве Super Bowl просто ужасно, одно из худших за всю историю! В нем нет никакого смысла, оно является оскорблением величия Америки и не соответствует нашим стандартам успеха, творчества и совершенства, — написал глава Белого дома.
Президент США пожаловался, что концерт Bad Bunny получит восторженные отзывы от «фейковых СМИ», так как они «понятия не имеют, что происходит в реальном мире».
— Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят шоу по всей территории США и по всему миру, — добавил Трамп.
При этом в конце своего выступления Bad Bunny заявил, что «единственное, что сильнее ненависти, — это любовь».
На прошлой неделе альбом Bad Bunny Debí Tirar Más Fotos, ставший самым прослушиваемым на стриминговых серивисах в 2025 году, взял главную награду премии «Грэмми» в категории «Альбом года». Также британская газета Financial Times включила артиста в список самых влиятельных людей прошлого года.