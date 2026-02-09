В Уфе умерла 106-летняя ветеран Великой Отечественной войны

Мусайра Фатихова родилась 10 января 1920 года в деревне Новокангышево Дюртюлинского района. В мае 1942 года она добровольцем ушла на фронт в составе первого комсомольского эшелона из Башкирии и сразу попала под Сталинград. На фронте служила связисткой, телефонисткой и военкором, ее очерки публиковались в полковой газете. Она награждена орденом Славы III степени, медалями «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией».
После войны она работала учителем русского языка и литературы. Ветеран была почетным гражданином Уфы, участвовала в Парадах Победы в Москве в 2023 и 2024 годах, а в прошлом году вышел сборник ее стихов.
Ранее мы писали, что свой очередной день рождения ветеран отпраздновала 10 января. Тогда ее приходили поздравить власти города, которые передали личное поздравление от президента России Владимира Путина.