В Уфе умерла 106-летняя ветеран Великой Отечественной войны

Мусайра Фатихова родилась 10 января 1920 года в деревне Новокангышево Дюртюлинского района. В мае 1942 года она добровольцем ушла на фронт в составе первого комсомольского эшелона из Башкирии и сразу попала под Сталинград. На фронте служила связисткой, телефонисткой и военкором, ее очерки публиковались в полковой газете. Она награждена орденом Славы III степени, медалями «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией».